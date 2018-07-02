|Санкции США против "Северного потока-2" приведут только к новым инвестициям в проект. Die Welt
|02.07.2018 08:39
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В издании отмечают, что все действия, направленные на блокирование строительства трубопровода, которые предпринимала американская власть, приносили прямо противоположные результаты.
И, как считают в Die Welt, американские санкции, в случае их объявления, будут, наоборот, помогать реализации проекта.
Напомним, "Северный поток-2" — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км, который является расширением "Северного потока". Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
Его трасса проходит параллельно действующему магистральному газопроводу.