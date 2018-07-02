Президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на ход реализации проекта "Северный поток – 2", даже после введения санкций в отношении всех европейских партнеров "Газпрома". Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

"Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для "Газпрома", и ликвидность России в евро сейчас высока… Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования "Северного потока — 2", - сказал изданию финансовый директор проекта Пол Коркоран.

В издании отмечают, что все действия, направленные на блокирование строительства трубопровода, которые предпринимала американская власть, приносили прямо противоположные результаты.

И, как считают в Die Welt, американские санкции, в случае их объявления, будут, наоборот, помогать реализации проекта.

Напомним, "Северный поток-2" — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км, который является расширением "Северного потока". Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Его трасса проходит параллельно действующему магистральному газопроводу.

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