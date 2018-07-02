В Днепропетровской области обесточены 38 населенных пунктов, в Луганской – четыре, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Ряд населенных пунктов остаются обесточенными из-за дождя и порывов ветра Фото: ЕРА В Днепропетровской области обесточены 38 населенных пунктов, в Луганской области – четыре."Вследствие интенсивных осадков и порывов ветра были зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы", – сказано в сообщении.Во Львовской области по состоянию на утро 2 июля остаются подтопленными три приусадебных участка и три подвала жилых домов в селе Заречное Стрыйского района."Всего в четырех районах области было подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и девять подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения… В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды. Погодные условия стабилизировались", – добавили в ГСЧС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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