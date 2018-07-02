В Днепропетровской области обесточены 38 населенных пунктов, в
Луганской – четыре, сообщили в Государственной службе Украины по
чрезвычайным ситуациям. Ряд населенных пунктов остаются
обесточенными из-за дождя и порывов ветра Фото: ЕРА В
Днепропетровской области обесточены 38 населенных пунктов, в
Луганской области – четыре."Вследствие интенсивных осадков и
порывов ветра были зафиксированы случаи подтопления и повреждения
объектов жилищной сферы", – сказано в сообщении.Во Львовской
области по состоянию на утро 2 июля остаются подтопленными три
приусадебных участка и три подвала жилых домов в селе Заречное
Стрыйского района."Всего в четырех районах области было подтоплено
60 приусадебных участков, 25 жилых домов и девять подвалов жилых
домов. Повреждены две дороги местного значения… В настоящее время
проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды
и ликвидации последствий непогоды. Погодные условия
стабилизировались", – добавили в ГСЧС.
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