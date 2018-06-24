По факту нападения на лагерь ромов во Львове правоохранители открыли уголовные производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, отметили в прокуратуре Львовской области.→ ОБЩЕСТВО Омбудсмен обратилась к Авакову с просьбой об эффективном расследовании нападения на лагерь ромов во Львове ПРОИСШЕСТВИЯ На лагерь ромов во Львове напали участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" – СМИ ПОЛИТИКА Лещенко о погроме во Львове: Власти Украины должны определиться, на чьей они стороне – Европейской конвенции по правам человека или книги "Майн Кампф" ОБЩЕСТВО Садовый о нападавших на лагерь ромов: Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства ПРОИСШЕСТВИЯ За набег на лагерь ромов во Львове задержали 16–17-летних подростков, им грозит пожизненное заключение – МВД ОБЩЕСТВО Москаль о нападении во Львове на ромов из Закарпатья: Страна скатывается к экстремизму ПРОИСШЕСТВИЯ Во время нападения на лагерь ромов во Львове погиб человек – полиция "Разрешено все, что не запрещено". Что изменит новый закон о валюте в Украине G Татьяна ЛИТВИНЧУК Чем займется антикоррупционный суд, когда начнет работать и какие проблемы возможны при его создании. Полный анализ закона G Алексей ХАРИТОНОВ "Яма стоимостью 4 млрд грн". Как выглядит проект "Стена" и сколько на него уже потратили G Татьяна ЛИТВИНЧУК Спецпроекты все спецпроекты → ДНЕВНИК КИЕВЛЯНКИ. ЧАСТЬ V В июне 2015 года интернет-издание "ГОРДОН" начало серию публикаций из дневника Ирины Хорошуновой – художника-оформителя, коренной киевлянки, которая пережила оккупацию украинской столицы в годы Второй мировой войны. Этот документ – уникальное историческое свидетельство, не воспоминания, а описание событий в реальном времени. Редакция публикует дневник в те даты, когда его писала Хорошунова, которой в момент начала войны было 28 лет. Записи начинаются с 25 июня 1941 года. рубрики События

Лица ИНФОГРАФИКА "Медійна ініціатива за права людини" установила фамилии 19 россиян из "списка 23", который предложен для обмена. Инфографика Антикоррупционеры в 60 раз беднее депутатов. Инфографика Жена Гройсмана купила авто, Аваков получил авторские права на книгу. Проект Bihus.info показал изменения в декларациях министров. Инфографика За законопроекты об отмене е-декларирования для активистов не голосовали Оппозиционный блок и Радикальная партия. Инфографика 13 украинских предприятий задолжали своим сотрудникам почти 232 млн грн. Инфографика вся инфографика → function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

ИНФОГРАФИКА

Гости Гордона

Архив Правила пользования сайтом и использования материалов Политика конфиденциальности и защиты персональных данных Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН" © 2018. Все права защищены. Разработано в PALAEMO Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства. Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" <\/a>") Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ромов львове лагерь инфографика сегодня Теги: события