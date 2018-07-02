Словацкий футболист Юрай Халенар покончил жизнь самоубийством, сообщил источник из полиции, сообщает со ссылкой на .

«В субботу днем мы получили сообщение о найденном теле человека без признаков жизни в Вракунском лесном парке Братиславы. Полицейский патруль подтвердил эту информацию, а судмедэксперт провел вскрытие для определения точной причины смерти. Полицейские определили личность умершего — им является 35-летний житель Трнавы. Ведутся следственные действия»,— сообщили в полиции Братиславы.

Позднее полиция подтвердила в Facebook, что пострадавший Юрай Х: «Мы подтверждаем информацию о нахождении мужского тела в Вракунском лесном парке. Человек пропал без вести 29 июня. Врач не исключил никаких причин. Мы не будем предоставлять больше информации в ходе расследования».

Накануне гибели, 28 июня, Халенару исполнилось 35 лет. Он был воспитанником трнавского «Локомотива», играл за братиславский «Интер», «Артмедиа» и столичный «Слован», а также в венгерском «Спартаке» и чешской «Сигме». Он пять раз становился чемпионом Словакии и четырежды побеждал в Кубке страны.

Халенар — бронзовый призер чемпионата Европы между игроков до 19 лет и лучший бомбардир в истории словацкой лиги (125 мячей). Сезон-2017/2018 Юрай провел в команде четвертого австрийского дивизиона. В его активе три поединка в составе национальной сборной Словакии в 2007 году.

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