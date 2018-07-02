По информации СБУ, в кинотеатре "Жовтень" в Киеве планировали провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа, разбросать листовки провокационного характера между зрителей фильма-сказки "Хыдыр-Деде" и облить зеленкой инициаторов создания картины. Провокацию во время показа фильма "Хыдыр-Деде" удалось предотвратить, сообщили в СБУ Фото: ssu.gov.ua "Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были снять в Киеве до 100 человек и разделить их на три группы якобы украинских националистов. Первая должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая – разбрасывать листовки провокационного характера между зрителей в зале. Третья – облить зеленкой инициаторов создания картины", – рассказали в СБУ.Отмечается, что организаторов провокации задержали во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева. У них изъяли зеленку, плакаты и листовки провокационного содержания, а также инструкции от иностранных кураторов.Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины."Достоверно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации у посольства Венгрии 20 июня текущего года. В тот день те же фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандирования антивенгерских лозунгов и уничтожения чучела премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", – сообщили в СБУ.Фильм-сказка "Хыдыр-Деде" создан крымской киностудией QaraDeniz Production. Он отображает жизнь, быт, культуру и традиции крымских татар в XVIII веке.Продюсер фильма Айдер Мурадосилов рассказал "Громадському радіо", что Хыдыр-Деде – это герой крымскотатарской легенды. "Это старец, мудрец, который в любом обличии может оказаться между людей с задачей помогать им", – отметил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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