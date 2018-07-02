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В СБУ заявили, что предотвратили срыв по заказу России премьеры крымскотатарского фильма в Киеве
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02.07.2018 08:47
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По информации СБУ, в кинотеатре "Жовтень" в Киеве планировали
провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа,
разбросать листовки провокационного характера между зрителей
фильма-сказки "Хыдыр-Деде" и облить зеленкой инициаторов создания
картины. Провокацию во время показа фильма "Хыдыр-Деде" удалось
предотвратить, сообщили в СБУ Фото: ssu.gov.ua "Подконтрольные
российской стороне граждане Украины должны были снять в Киеве до
100 человек и разделить их на три группы якобы украинских
националистов. Первая должна была провести акцию протеста против
лидеров крымскотатарского народа. Вторая – разбрасывать
листовки провокационного характера между зрителей в зале.
Третья – облить зеленкой инициаторов создания картины", –
рассказали в СБУ.Отмечается, что организаторов провокации задержали
во время подготовительного совещания в одном из заведений
общественного питания Киева. У них изъяли зеленку, плакаты и
листовки провокационного содержания, а также инструкции от
иностранных кураторов.Уголовное производство открыли по ч. 3 ст.
161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой,
национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного
кодекса Украины."Достоверно известно, что организаторы акции,
направленной на разжигание межнациональной розни против
крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации у
посольства Венгрии 20 июня текущего года. В тот день те же
фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства
Венгрии в Украине, скандирования антивенгерских лозунгов и
уничтожения чучела премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", –
сообщили в СБУ.Фильм-сказка "Хыдыр-Деде" создан крымской
киностудией QaraDeniz Production. Он отображает жизнь, быт,
культуру и традиции крымских татар в XVIII веке.Продюсер фильма
Айдер Мурадосилов рассказал "Громадському радіо", что
Хыдыр-Деде – это герой крымскотатарской легенды. "Это старец,
мудрец, который в любом обличии может оказаться между людей с
задачей помогать им", – отметил он.
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