Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию Media Visibility. Она позволит пользователям скрыть полученные медиафайлы.

В частности, пользователь может зайти в настройки и поставить необходимую галочку. Новая функция позволяет скрыть видео, фотографии и аудиофайлы как в групповом чате, так и в отдельном, передает со ссылкой на .

Между тем новая функция будет действовать для мульмедийных файлов в том случае, если пользователь обновил версию мессенджера.

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