|В WhatsApp добавили "скрытую" функцию
|02.07.2018 08:55
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Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию Media Visibility. Она позволит пользователям скрыть полученные медиафайлы.
В частности, пользователь может зайти в настройки и поставить необходимую галочку. Новая функция позволяет скрыть видео, фотографии и аудиофайлы как в групповом чате, так и в отдельном, передает со ссылкой на .
Между тем новая функция будет действовать для мульмедийных файлов в том случае, если пользователь обновил версию мессенджера.
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