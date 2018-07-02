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В WhatsApp добавили "скрытую" функцию
02.07.2018 08:55
В WhatsApp добавили "скрытую" функцию По теме:

Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию Media Visibility. Она позволит пользователям скрыть полученные медиафайлы.

В частности, пользователь может зайти в настройки и поставить необходимую галочку. Новая функция позволяет скрыть видео, фотографии и аудиофайлы как в групповом чате, так и в отдельном, передает со ссылкой на .

Между тем новая функция будет действовать для мульмедийных файлов в том случае, если пользователь обновил версию мессенджера. 







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