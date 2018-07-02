Большинство погибших в результате теракта в городе Джалалабад – представители местной общины сикхов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жертвами теракта стали 19 человек Фото: ЕРА Взрыв в Джалалабаде произошел в 16.00 по местному времени (14.30 по Киеву).10 погибших были представителями местной общины сикхов. Они направлялись на встречу с президентом страны Ашрафом Гани, который прибыл в город с визитом.ВВС News отмечает, что среди погибших был единый кандидат от общины в депутаты парламента Аутар Сингх, а также руководитель национальных меньшинств Рава Сингх. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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