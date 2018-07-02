Большинство погибших в результате теракта в городе Джалалабад –
представители местной общины сикхов. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Жертвами теракта стали 19 человек Фото: ЕРА
Взрыв в Джалалабаде произошел в 16.00 по местному времени
(14.30 по Киеву).10 погибших были представителями местной общины
сикхов. Они направлялись на встречу с президентом страны Ашрафом
Гани, который прибыл в город с визитом.ВВС News отмечает,
что среди погибших был единый кандидат от общины в депутаты
парламента Аутар Сингх, а также руководитель национальных
меньшинств Рава Сингх. Ответственность за теракт взяло на себя
"Исламское государство".
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