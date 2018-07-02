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Украинцев могут лишить пенсий: кто в зоне риска
02.07.2018 09:03
Украинцев могут лишить пенсий: кто в зоне риска По теме:

Пенсионный фонд может приостановить или прекратить выплаты некоторой категории граждан, сообщает  со ссылкой на .

В первую очередь, пенсий могут лишиться насовсем или временно те люди, которые получают выплаты по поддельным документам. В Минфине процедуру проверки всех получателей социальных выплат провели еще несколько лет назад и таким образом «отсеяли» ряд фальшивых пенсионеров. Сейчас Пенсионный фонд проводит подобные проверки регулярно.

Кроме того, как сообщили в Пенсионном фонде, лишиться пенсии могут те украинцы, которые проживают за границей.

Также под угрозой выплата пенсии тех переселенцев, которые часто меняют место жительства. Если в Пенсионном фонде или миграционной службе узнают о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному – пенсию прекратят выплачивать уже со следующего месяца.







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