За последнюю неделю силы, участвующие в ООС, смогли нанести значительный урон врагу – подстрелили более 50 боевиков: 27 убитых и 26 раненных.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил, передает агентство УНИАН.

Кроме того, как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Роман Доник, ВСУ освободили очередной поселок на Донбассе: 30 июня бойцы ВСУ отвоевали у боевиков «ЛДНР» поселок Золотое-4 Луганской области (ранее — Партизанское).

По его словам, активная фаза операции по освобождению населенного пункта с населением 300 человек длилась около 3 недель.

Поселок, который находился непосредственно на линии соприкосновения, полностью контролируется ВСУ.

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