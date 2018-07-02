|Результаты ООС за неделю: 27 ликвидированных оккупантов и отвоеванный поселок Золотое
|02.07.2018 09:05
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За последнюю неделю силы, участвующие в ООС, смогли нанести значительный урон врагу – подстрелили более 50 боевиков: 27 убитых и 26 раненных.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил, передает агентство УНИАН.
Кроме того, как сообщил на своей странице в Facebook волонтер Роман Доник, ВСУ освободили очередной поселок на Донбассе: 30 июня бойцы ВСУ отвоевали у боевиков «ЛДНР» поселок Золотое-4 Луганской области (ранее — Партизанское).
По его словам, активная фаза операции по освобождению населенного пункта с населением 300 человек длилась около 3 недель.
Поселок, который находился непосредственно на линии соприкосновения, полностью контролируется ВСУ.
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