Экс-президент Украины Виктор Янукович поддерживает идею объединения Партии «Оппозиционный блок», партии Сергея Тигипко «Сильная Украина» и Коммунистической партии Украины в единую оппозицию, либо в случае удачных для них выборов в единую парламентскую проправительственную коалицию. Об этом сообщил источник в окружении Януковича, со ссылкой на текст его заявления, который будет озвучен в понедельник 20 октября на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

«Оппозиционный блок», Партия Тигипко и КПУ уже сейчас демонстрируют отличные результаты в социологических опросах. Думаю, что они как минимум могли бы стать действенной и эффективной объединенной оппозицией в будущем парламенте», - планирует заявить Янукович.

Экс-президент также считает возможным, что «ОБ», «СУ» и КПУ наберут на выборах достаточный результат для объединения в коалицию и создания своего правительства.

«Думаю, что при удачном исходе выборов, есть перспектива для этих трех политических сил даже объединиться в коалицию и создать правительство», - сообщает источник прогнозы Януковича.

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