54-річна Іоланда Хадід, колишня модель і мати зірок світових подіумів Джіджі, Белли і Анвара, поділилася в Instagram фотографією, на якій показує свою відмінну форму в бікіні.



Зірка переконана, що після 50 життя тільки починається:



"Мене більше ніщо не пов'язує з засудженням з боку інших людей, замість цього я вибираю глибоке почуття впевненості і свободи, а також приймаю кращу версію себе з витонченістю і вдячністю", - поділилася Іоланда з трьома мільйонами своїх підписників.







ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:



Неповнолітні герої серіалу "Школа" знялися в оголеній фотосесії

Ірина Шейк показала апетитні сідниці на пляжі (ФОТО)

Який жах! Міла Йовович налякала небритими пахвами

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура поділилася іоланда також трьома герої Теги: роздягалка