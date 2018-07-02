|54-річна мама Белли і Джіджі Хадід вразила фігурою в бікіні (ФОТО)
|02.07.2018 09:07
|
Зірка переконана, що після 50 життя тільки починається:
"Мене більше ніщо не пов'язує з засудженням з боку інших людей, замість цього я вибираю глибоке почуття впевненості і свободи, а також приймаю кращу версію себе з витонченістю і вдячністю", - поділилася Іоланда з трьома мільйонами своїх підписників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Неповнолітні герої серіалу "Школа" знялися в оголеній фотосесії
Ірина Шейк показала апетитні сідниці на пляжі (ФОТО)
Який жах! Міла Йовович налякала небритими пахвами
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями