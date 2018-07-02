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54-річна мама Белли і Джіджі Хадід вразила фігурою в бікіні (ФОТО)
02.07.2018 09:07
54-річна Іоланда Хадід, колишня модель і мати зірок світових подіумів Джіджі, Белли і Анвара, поділилася в Instagram фотографією, на якій показує свою відмінну форму в бікіні.

Зірка переконана, що після 50 життя тільки починається:

"Мене більше ніщо не пов'язує з засудженням з боку інших людей, замість цього я вибираю глибоке почуття впевненості і свободи, а також приймаю кращу версію себе з витонченістю і вдячністю", - поділилася Іоланда з трьома мільйонами своїх підписників.

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