|В Австралии акула пыталась съесть свою кормилицу
|02.07.2018 09:09
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В Сети появилось видео на котором австралийку, которая кормила акул рыбой, акула схватила за палец и потащила за собой, сообщает Корреспондент.
По данным источника, жертвой стала женщина по имени Мелисса Браннинг, которая находилась на яхте в Кимберли. Она кормила плавающих рядом представителей вида акул-нянек, когда пострадала из-за одной из них.
"Я могла думать только о том, что потеряла палец. Я чувствовала, как он слезает с кости", - отметила она.
Кроме этого, по прибытии в больницу врачи диагностировали у женщины повреждение связок и трещину в кости.
Как сообщал svodka.net ранее, в Соединенных Штатам Америки 20-летний Дилан МакУильямс пережил уже три нападения опасных животных.
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