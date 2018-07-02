В Сети появилось видео на котором австралийку, которая кормила акул рыбой, акула схватила за палец и потащила за собой, сообщает Корреспондент .

По данным источника, жертвой стала женщина по имени Мелисса Браннинг, которая находилась на яхте в Кимберли. Она кормила плавающих рядом представителей вида акул-нянек, когда пострадала из-за одной из них.

"Я могла думать только о том, что потеряла палец. Я чувствовала, как он слезает с кости", - отметила она.

Кроме этого, по прибытии в больницу врачи диагностировали у женщины повреждение связок и трещину в кости.

Как сообщал svodka.net ранее, в Соединенных Штатам Америки 20-летний Дилан МакУильямс пережил уже три нападения опасных животных .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира