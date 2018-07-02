Украинский пловец Андрей Говоров установил мировой рекорд на соревнованиях в Риме, передает со ссылкой на Федерацию плавания Италии.

На дистанции 50 метров баттерфляем украинец Говоров установил мировой рекорд, преодолев расстояние за 22,27 с. Результат украинца на 16 сотых секунды быстрее предыдущего мирового рекорда, который в 2009 году установил испанец Рафаэль Муньос.

С отставанием в 0,66 (22,93) вторым после украинского пловца стал британец Бенджамин Прауд.

Видео с установлением рекорда А.Говоров опубликовал в своем Instagram.

Напомним, А.Говоров победил на всех трех этапах соревнований серии "Mare Nostrum" на дистанции 50 м баттерфляй. В финале украинец установил новый рекорд "Mare Nostrum" на 50 м баттерфляем - 22,53 с.

Публикация от Andrii Govorov (@govorovandr) 1 Июл 2018 в 10:51 PDT

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