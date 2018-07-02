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На Багамских островах взорвалась лодка с пассажирами
02.07.2018 09:17

В понедельник, 2 июля, на Багамских островах в результате взрыва туристической лодки погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что судно перевозило десять туристов и двух багамцев, когда двигатель взорвался и пламя охватило лодку.

По данным береговой охраны, после инцидента четыре гражданина США были доставлены в больницу во Флориде. Другие пострадавшие - в больницу имени принцессы Маргарет в столице Багамских островов Нассау, включая капитана лодки, который также является владельцем туристической компании.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в ночь на понедельник, 25 июня, в Одессе прогремел взрыв.

Напомним, в Новоайдарском районе Луганской области на растяжке подорвался мирный житель. Инцидент произошел между селами Трехизбенка и Лопаскино, где мирный житель получил осколочные травмы ноги из-за подрыва на установленной растяжке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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