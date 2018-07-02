Российский певец Григорий Лепс стал участником разборок с
рукоприкладством. Лепс: Помахали руками Фото: Григорий Лепс /
Facebook случай случился три месяца назад, но известно о нем стало
только сейчас."Нормально все закончилось, хорошо. Он мне что-то
сказал, я – ему. Помахали руками. Я вышел на улицу, а ему жена
запретила", – рассказал певец.По словам Лепса, он не пользуется
услугами охраны.В 2017 году певец попал в базу украинского
сайта "Миротворец" за слова о том, что в ходе военного
конфликта в Украине друг с другом разбираются украинцы, а россияне
там не воюют.
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