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Лепс подрался в аэропорту Шереметьево
02.07.2018 09:21
Российский певец Григорий Лепс стал участником разборок с рукоприкладством. Лепс: Помахали руками Фото: Григорий Лепс / Facebook случай случился три месяца назад, но известно о нем стало только сейчас."Нормально все закончилось, хорошо. Он мне что-то сказал, я – ему. Помахали руками. Я вышел на улицу, а ему жена запретила", – рассказал певец.По словам Лепса, он не пользуется услугами охраны.В 2017 году певец попал в базу украинского сайта "Миротворец" за слова о том, что в ходе военного конфликта в Украине друг с другом разбираются украинцы, а россияне там не воюют.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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