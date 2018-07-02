Украинцы, купившие путевки в Хургаду (Египет) у туроператора JoinUp, больше суток ожидали самолет, но так и не вылетели на запланированный отдых.

Об этом сообщила в своем Facebook пострадавшая Анна Каранова, пишет издание Обозреватель.

Она сообщила, что вылет должен был состояться в 05:00 29 июня из киевского аэропорта «Жуляны». И пока она добиралась до аэропорта, время вылета изменили 4 раза. Также перенесли вылет в аэропорт «Борисполь».

«Смотрю расписание — рейса нет! Подхожу в справочную… Я уже не первая интересуюсь этим рейсом. Отвечают, что это не их рейс и они ничего о нем не знают. Так как авиакомпания была изменена с AirUp на BravoAirways. И самолёты этой компании вылетают только из Жулян», — рассказала женщина.

По ее словам, ни туроператору, ни в авиакомпанию дозвониться было невозможно. Всего регистрации на рейс ожидали около 200 человек. При этом представителя JoinUp в аэропорту не было, людям не предложили ни еды, ни воды.

«Люди на нервах, самолёта нет. По информации от неизвестных источников — самолёт забирает туристов из Туниса, которые 3-е суток ожидают самолёт! Нервничаем… Самолёта нет. Информации нет. Агенты ничего не знают», — отметила она, добавив, что время вылета было изменено около 10 раз.

«Люди звонят на телевидение, так как операторы не отвечают. Готовы бить стекла. Дети в слезах, уставшие и голодные», — рассказала женщина.

Затем на автобусе SkyBus туристов отвезли на запасную полосу и запустили в стоявший там самолет без опознавательных знаков.

«Запустили в самолёт. Бортпроводница как-то очень неуверенно и заикаясь провели инструктаж о действиях в случае аварийной ситуации. Ладно. Взлетели… Покружили… 30 минут в небе. Стюардесса объявляет, что по техническим причинам возвращаемся в аэропорт «Борисполь», — продолжает она, отметив, что у людей была паника.

Людей высадили из самолета. Команда пилотов отказалась на нем лететь. В аэропорту обещали починить лайнер. Люди также отказались лететь и потребовали техническое заключение, но принесли какую-то бумагу без подписей и печатей.

Каранова добавила, что туристам принесли обед только через сутки ожидания.

После люди вызвали полицию. Правоохранители предложили написать коллективное заявление-жалобу, которая была тут же составлена.

При этом новый самолет так и не предоставили, 70 человек из 200 согласились лететь на этом. Женщина лететь отказалась и заявила о намерении судиться.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира