На Крымском мосту, который соединяет с оккупированным полуостровом, девушка устроила курьезное , когда пыталась снимать мост на мобильный телефон.

Девушка-водитель так увлеклась съемкой, что не заметила Mini Cooper и врезалась в него, передает со ссылкой на .

По информации местных СМИ, девушка за рулем перед аварией выкладывала селфи в Instagram. После под аркой Крымского моста образовалась длинная пробка.

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