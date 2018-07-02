В конце июня ВМП Великобритании нанесли авиа удары по сирийским войскам в районе Аль-Танф на юге страны, близко от границы с Ираком и Иорданией. Об этом сообщает со ссылкой на The Times.





Бомбардировка велись с истребителей Eurofighter Typhoon с помощью лазерной системы наведения, отмечает издание. На базу войск, лояльных президенту Сирии Башару Асаду, была сброшена 500-фунтовая (227 килограммов) бомба. Это стало ответом на попытку проправительственных войск подойти к базе мероприятие коалиции.

Бой состоялся у британской учебной базы SAS.

Сирийская обсерватория по правам человека и британская мониторинговая группа, сообщили, что в "пустыне" близко аль-Таффи есть укрепленный гарнизон, который используют специальные силы США и Великобритании для подготовки сирийской группы повстанцев, борющихся с Изидой. Именно у него и были слышны взрывы.

В результате погиб один сирийский офицер, семь военнослужащих были ранены.

Как сообщал сирийская армия освободила 70 городов и поселков на востоке и юго-востоке провинции Дераа и находится сейчас в 2 км от границы с Иорданией.

Напомним, от голода, жажды и болезней 15 беженцев, бежавших из сирийской провинции Дераа к иорданской границы, погибли.

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