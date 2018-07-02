Рейтинг лучших песен XXI века был составлен на основе мнения
критиков и продюсеров. Бейонсе возглавила рейтинг,
опубликованный Rolling Stone Фото: beyonce / Instagram Рейтинг
был составлен на основе мнения продюсеров, музыкантов и критиков.На
первом месте оказалась Бейонсе с песней Crazy in Love. На втором –
Paper Planes M.I.A, на третьем – Seven Nation Army группы The White
Stripes, далее – композиция Hey Ya!, Outkast, за ними – 99 Problems
рэпера Джей Зи. Последующие позиции заняли Yeah Yeah Yeahs с песней
Maps, композиция Runaway Канье Уэста и Pusha T, Rolling in the Deep
Адель, Royals Lorde, Last Nite группы The Strokes.Журнал Rolling
Stone – одно из старейших музыкальных изданий. Он был основан в
Сан-Франциско в 1967 году издателем Янном Уэннером и музыкальным
критиком Ральфом Глисоном.
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