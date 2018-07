Рейтинг лучших песен XXI века был составлен на основе мнения критиков и продюсеров. Бейонсе возглавила рейтинг, опубликованный Rolling Stone Фото: beyonce / Instagram Рейтинг был составлен на основе мнения продюсеров, музыкантов и критиков.На первом месте оказалась Бейонсе с песней Crazy in Love. На втором – Paper Planes M.I.A, на третьем – Seven Nation Army группы The White Stripes, далее – композиция Hey Ya!, Outkast, за ними – 99 Problems рэпера Джей Зи. Последующие позиции заняли Yeah Yeah Yeahs с песней Maps, композиция Runaway Канье Уэста и Pusha T, Rolling in the Deep Адель, Royals Lorde, Last Nite группы The Strokes.Журнал Rolling Stone – одно из старейших музыкальных изданий. Он был основан в Сан-Франциско в 1967 году издателем Янном Уэннером и музыкальным критиком Ральфом Глисоном. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



