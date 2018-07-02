В субботу, 30 июня, утром в полицию обратился житель областного
центра Житомирской области. Мужчина сообщил, что его насильно
удерживали на протяжении нескольких дней в одном из гаражей, пока
он не убежал. В ходе начатого уголовного производства
правоохранители задержали в Киевской области двух человек,
подозреваемых в причастности к преступлению. Об этом сообщили в
пресс-службе ГУНП Житомирщины.
Во время первоочередных мероприятий полицейские установили, что
несколько дней назад в г. Киеве в квартиру, которую 32-летний
пострадавший снимает, ворвались три человека в масках. Неизвестные
забрали имеющиеся в доме деньги и силой перевезли хозяина в г.
Житомира, где в течение нескольких дней удерживали в гараже.
30 июня утром пленнику удалось сбежать и сообщить в полицию о
ситуации.
Ночью 1 июля в одном из сел Киевской области задержали двух
человек, между которых организатор уголовного преступления. Мужчина
является жителем г. Василькова Киевской области, 1988 года
рождения.
В настоящее время досудебное расследование обстоятельств
происшествия проводится сразу по нескольким статьям Уголовного
кодекса - ч. 3 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч.2
ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).
Санкции статьи предусматривают ответственность в виде заключения на
срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
По предварительной информации, мотивом преступления стали долговые
обязательства. Впрочем, как сообщил начальник ГУНП в Житомирской
области Вячеслав Печененко, установление всех обстоятельств этого
дерзкого преступления продолжается. Полицейские сейчас продолжают
мероприятия для задержания и других участников уголовного
преступления.
Как сообщал оперативный план "Сирена" введено в Житомирской
области. Правоохранители разыскивают предварительно трех мужчин,
которые несколько дней назад в Киевской области похитили
человека.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира