Президент России рассматривает Донбасс "блокирующий пакет акций" для Украины.

Такое мнение высказал известный журналист и блогер из Донецка Денис Казанский в интервью сайту "", передает

"Россия хочет впарить эту территорию назад Украине, только уже в новом качестве. То есть это будет действительно российская территория, которой будут управлять , российские кураторы, российские марионетки. Но при этом будет делаться вид, что это украинская территория. То есть (ситуация с Донбассом) - это как пакет акций в украинском парламенте, в украинском правительстве. Таков план", - пояснил журналист.

"Условно говоря, Россия хочет свои 25% акций, какой-то блокирующий пакет. Например, Украина хочет в – нет, потому что Донецк и Луганск говорят, что они не пойдут в . Украина хочет в – нет, Украина хочет свою собственную поместную церковь – нет. И так далее", - отметил он.

По словам Казанского, "это как ошейник и поводок".

"Они хотят накинуть на шею ошейник – вот и все. А в каком качестве, как это будет называться... Путин все время меняет, по-разному к этому всему подходит, но суть их тактики совершенно не изменилась", - считает Казанский.

При этом, по словам журналиста, Донбасс можно по-настоящему вернуть одним из двух способов: "Войну можно либо выиграть, либо проиграть. Нельзя ее прекратить как ремонт – война должна закончиться с каким-то результатом".

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