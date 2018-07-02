С начала 2018 года 53 человека пострадали от ботулизма, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. В Минздраве заявили, что в Украине есть противоботулинистическая сыворотка Фото: moz.gov.ua "В Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости ботулизмом – с начала 2018 года зарегистрировано 46 случаев ботулизма, 53 пострадавших, 4 из них умерли", – сказано в сообщении.По данным министерства, 27 июня был зафиксирован новый случай заболевания ботулизмом в Херсонской области. 30 июня пострадавшему ввели противоботулиническую сыворотку, состояние пациента сейчас стабильно."На специализированном складе в Киеве имеется запас сывороток против ботулизма канадского производства, оперативно переданный в качестве гуманитарной помощи Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)… Получить сыворотку можно в любое время (даже выходные или нерабочие часы). Для получения сыворотки необходимо обратиться напрямую к ответственному сотруднику ГП "Укрвакцина МЗ Украины" (полная инструкция разослана в областные департаменты здравоохранения)" – проинформировали в Минздраве.Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания. Лучший способ защитить свое здоровье – воздерживаться от еды, о качестве которой потребителю точно не известно. К факторам риска относится потребление вяленой, соленой и консервированной рыбы, консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением" – заявили в министерстве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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