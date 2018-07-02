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В Украине наблюдается повышение заболеваемости ботулизмом, четыре человека умерли с начала 2018 года – Минздрав
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02.07.2018 09:53
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С начала 2018 года 53 человека пострадали от ботулизма, сообщили в
Министерстве здравоохранения Украины. В Минздраве заявили, что в
Украине есть противоботулинистическая сыворотка Фото: moz.gov.ua "В
Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости
ботулизмом – с начала 2018 года зарегистрировано 46 случаев
ботулизма, 53 пострадавших, 4 из них умерли", – сказано в
сообщении.По данным министерства, 27 июня был зафиксирован новый
случай заболевания ботулизмом в Херсонской области. 30 июня
пострадавшему ввели противоботулиническую сыворотку, состояние
пациента сейчас стабильно."На специализированном складе в Киеве
имеется запас сывороток против ботулизма канадского производства,
оперативно переданный в качестве гуманитарной помощи Программой
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)… Получить сыворотку
можно в любое время (даже выходные или нерабочие часы). Для
получения сыворотки необходимо обратиться напрямую к ответственному
сотруднику ГП "Укрвакцина МЗ Украины" (полная инструкция разослана
в областные департаменты здравоохранения)" – проинформировали
в Минздраве.Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением
продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни
размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при
неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов
питания. Лучший способ защитить свое здоровье – воздерживаться
от еды, о качестве которой потребителю точно не известно. К
факторам риска относится потребление вяленой, соленой и
консервированной рыбы, консервов или изделий из мяса, если они не
проходили термическую обработку перед употреблением" – заявили
в министерстве.
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