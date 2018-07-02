|В Танзании произошло масштабное ДТП: десятки погибших
|02.07.2018 09:54
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Не менее 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в районе города Мбейя на юго-западе Танзании, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что еще 45 человек пострадали.
По данным источника, в столкновении участвовали грузовик и три микроавтобуса.
Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель грузового автомобиля потерял управление и въехал в микроавтобус, после чего протаранил еще два и перевернулся.
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