Не менее 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в районе города Мбейя на юго-западе Танзании, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что еще 45 человек пострадали.

По данным источника, в столкновении участвовали грузовик и три микроавтобуса.

Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель грузового автомобиля потерял управление и въехал в микроавтобус, после чего протаранил еще два и перевернулся.

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