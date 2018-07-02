База Национальной полиции Украины помогла поймать под Торецком причастного к боевикам “ДНР”/ ЛНР" украинца. Об этом сообщила пресс-служба Штаба Операции объединенных сил в Facebook, передает

“1 июля в 14:45 на блокпосту возле города Торецк Донецкой области был задержан гражданин Украины, который, по данным Нацполиции, причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований ”ДНР/ЛНР“", - говорится в сообщении.

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, общий наряд МВД и ВСУ накануне остановил для проверки автомобиль Daewoo Lanos, в котором находился гражданин Украины 1981 года рождения, житель города Торецка (находится под контролем украинской власти).

Проверка данных из базы ситуационного центра Национальной полиции показала, что мужчина причастен к деятельности так называемых “ДНР"/"ЛНР”.

После этого на место была вызвана оперативная группа под руководством следственного отделения Торецкого отдела полиции Бахмутского отдела ГУ НП в Донецкой области.

А затем задержанного гражданина передали сотрудникам военной контрразведки Службы безопасности Украины для “проведения соответствующих мероприятий”.

Ранее полиция задержала экс-боевика “ЛНР”, который собирался на заработки в Польшу, и с этой целью пытался попасть в Харьков.

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