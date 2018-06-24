|Развод Джоли и Питта очень повлиял на атмосферу в семье Дженнифер Энистон
|24.06.2018 18:04
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Известно, что Джастин Теру является супругом Дженнифер Энистон. Но после развода Джоли и Питта между влюбленными как будто пробежала «черная кошка» и пара постоянно ссорится из-за развода звездной пары.
Так что разрыв Анджелины и Брэда оказался испытанием не только для самых актеров, но и для других людей более-менее причастных к этому
Таблоиды сообщают, что пара Энистон и Терру тоже оказалась на гране разрыва. Причиной того, что между Дженнифер и Джастином резко ухудшились отношения стала одержимость бывшей супруги Питта скандальным разводом.
Папарацци сообщают, что Дженнифер только то и делает, что ищет место, где и когда появится на публике и прокомментировать звездное расставание или еще как-то задеть Джоли или Питта.
Такое поведения Энистон, которую бросил Питт ради Джоли, выводит из себя нынешнего жена Дженнифер.
«Джастин в ярости от того, как Дженнифер манипулирует им в своей пиар-игре. Это причина сильнейшего напряжения, возникшего между ними».
Напомним, ранее сообщалось, что у Дженнифер Энистон проблемы со здоровьем.