Так что разрыв Анджелины и Брэда оказался испытанием не только для самых актеров, но и для других людей более-менее причастных к этому

Таблоиды сообщают, что пара Энистон и Терру тоже оказалась на гране разрыва. Причиной того, что между Дженнифер и Джастином резко ухудшились отношения стала одержимость бывшей супруги Питта скандальным разводом.

Папарацци сообщают, что Дженнифер только то и делает, что ищет место, где и когда появится на публике и прокомментировать звездное расставание или еще как-то задеть Джоли или Питта.

Такое поведения Энистон, которую бросил Питт ради Джоли, выводит из себя нынешнего жена Дженнифер.

«Джастин в ярости от того, как Дженнифер манипулирует им в своей пиар-игре. Это причина сильнейшего напряжения, возникшего между ними».

Напомним, ранее сообщалось, что у Дженнифер Энистон проблемы со здоровьем.

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