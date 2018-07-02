В Донецкой области из-за взрывов неустановленных предметов пострадал 17-летний подросток и мужчина 1982 года рождения. Раненых госпитализировали, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ГСЧС напоминают, что неосторожное обращение со взрывоопасными предметами может стать причиной гибели Фото: ДСНС у Київській області / Facebook Вечером 1 июля неизвестный предмет взорвался в одном из частных домов на улице Шолопова в поселке Заря Константиновского района Донецкой области."В результате взрыва молодой человек 2001 года рождения получил многочисленные повреждения и был в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу №5 Константиновки. Предварительный диагноз – травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения левой части грудной клетки и правого глаза", – сказано в сообщении.Утром 2 июля в ГСЧС поступила информация о взрыве неизвестного взрывоопасного устройства, который произошел примерно в 13.00 1 июля в селе Талаковка Кальмиусского района Мариуполя Донецкой области."В результате происшествия пострадал мужчина 1982 года рождения. Его госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова города Днепр, с предварительным диагнозом – огнестрельные множественные ранения лица, грудной клетки, левого и правого предплечья, глаз, гифема левого глаза, термические ожоги дыхательных путей и рук", – проинформировали в ГСЧС.Специалисты Главного управления ГСЧС в Донецкой области напоминают гражданам, что неосторожное обращение со взрывоопасными предметами может стать причиной гибели и травмирования. "Категорически запрещается касаться взрывоопасных предметов, перемещать, транспортировать или разбирать их", – сказано в сообщении.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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