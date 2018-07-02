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Двое гражданских получили ранения в результате взрывов неизвестных предметов в Донецкой области – ГСЧС
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02.07.2018 10:01
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В Донецкой области из-за взрывов неустановленных предметов
пострадал 17-летний подросток и мужчина 1982 года рождения. Раненых
госпитализировали, проинформировали в Государственной службе по
чрезвычайным ситуациям. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В ГСЧС напоминают, что неосторожное обращение со
взрывоопасными предметами может стать причиной гибели Фото: ДСНС у
Київській області / Facebook Вечером 1 июля неизвестный предмет
взорвался в одном из частных домов на улице Шолопова в поселке Заря
Константиновского района Донецкой области."В результате взрыва
молодой человек 2001 года рождения получил многочисленные
повреждения и был в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую
больницу №5 Константиновки. Предварительный диагноз –
травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения левой
части грудной клетки и правого глаза", – сказано в
сообщении.Утром 2 июля в ГСЧС поступила информация о взрыве
неизвестного взрывоопасного устройства, который произошел примерно
в 13.00 1 июля в селе Талаковка Кальмиусского района Мариуполя
Донецкой области."В результате происшествия пострадал мужчина 1982
года рождения. Его госпитализировали в областную клиническую
больницу имени Мечникова города Днепр, с предварительным
диагнозом – огнестрельные множественные ранения лица, грудной
клетки, левого и правого предплечья, глаз, гифема левого глаза,
термические ожоги дыхательных путей и рук", – проинформировали
в ГСЧС.Специалисты Главного управления ГСЧС в Донецкой области
напоминают гражданам, что неосторожное обращение со взрывоопасными
предметами может стать причиной гибели и травмирования.
"Категорически запрещается касаться взрывоопасных предметов,
перемещать, транспортировать или разбирать их", – сказано в
сообщении.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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