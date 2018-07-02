Соединенные Штаты Америки намерены через год завершить процесс ядерного разоружения КНДР. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, пишет Reuters .

По словам американского чиновника, процесс денуклеаризации можно провести очень быстро, если в Пхеньяне уже приняли соответствующее "стратегическое решение".

"Если они уже приняли стратегическое решение и настроены на сотрудничество, мы можем продвигаться очень быстро. Физически мы сможем уничтожить большую часть их программ в течение года", - отметил Болтон.

Вместе с тем он предположил, что, скорее только, госсекретарь Майк Помпео в ближайшее время проведет встречу с представителями КНДР и обсудит этот вопрос.

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