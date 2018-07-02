|В США рассказали о сроках ядерного разоружения КНДР
|02.07.2018 10:02
|
Соединенные Штаты Америки намерены через год завершить процесс ядерного разоружения КНДР. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, пишет Reuters.
По словам американского чиновника, процесс денуклеаризации можно провести очень быстро, если в Пхеньяне уже приняли соответствующее "стратегическое решение".
"Если они уже приняли стратегическое решение и настроены на сотрудничество, мы можем продвигаться очень быстро. Физически мы сможем уничтожить большую часть их программ в течение года", - отметил Болтон.
Вместе с тем он предположил, что, скорее только, госсекретарь Майк Помпео в ближайшее время проведет встречу с представителями КНДР и обсудит этот вопрос.
Как сообщал svodka.net ранее, лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын поездил на старом российском ВАЗе LADA Priora в ходе посещения воинской части на одном из островов в Желтом море.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира