Несколько лет назад голландские ученые сделали сенсационное заявление о природе старения.

Как оказалось, "ген молодости" дейсвительно существует, а его носители, чаще только, выглядят моложе сверстников. К их числу отнесли людей с бледной кожей, рыжими и очень светлыми волосами. Что самое интересное, астрологам удалось провести подобную параллель уже очень давно. Здесь вы можете узнать, какие знаки Зодиака будут "вечно молодыми", пишет .

ЛЕВ

На внешность Льва, в первую очередь, влияет Солнце. Его подпечные всегда могут похвастаться гармоничным телосложением и пропорциональными чертами лица

Часто люди, рожденные под этим знаком, имеют светлую кожу с розоватым оттенком и густые волосы. Обояние и природная харизма Льва настолько сильны, что люди даже не обращают внимание на первые признаки старости, которые, к стати, появляются у них уже в довольно зрелом возрасте.

БЛИЗНЕЦЫ

Покровитель этого знака - Меркурий. Планета наделяет их худощавостью, изящными чертами лица, средним ростом. Чаще только, Близнецы имеют золотистую кожу, иногда веснушки, которые подчеркивают их индивидуальность. Характерным признаком являются густые светлые волосы. Мужчины выглядат молодо до самой старости, а женщины крайне редко страдают от преждевременного появления седины. Представители этого знака всегда ведут здоровый образ жизни и выглядят моложе своих сверстников.

ДЕВА

Представители этого знака тоже находятся под влиянием Меркурия. Девы очень похожи на Близнецов, но есть некоторые отличия. Как правило, они обладают большей грацией, уделяют повышенное внимание своей внешности и продлевают молодость дополнительным уходом. Из-за спокойного характера Дев, они мало нервничают, что помогает отсрочить появление морщин.

РАК

Луна подарила Ракам аристократическую внешность. Чаще только они рождаются со светлыми волосами. У представителей этого знака миниатюрный рост и дугообразные брови. Как и у солнечных людей, у них круглое лицо, но кожа светлее и более чувствительна к солнцу. Из-за этого Раки вынуждены укрываться от ультрафиолета, что продлевает их молодость.

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