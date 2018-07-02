|У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
|02.07.2018 10:08
|
Землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера произошло вчера в 17:37:13 по Гринвичу к западу от австралийского острова Маккуори, который находится у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает
Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10,0 км, координаты
его эпицентра, по предварительным данным, располагались на 56,2351
градуса южной широты и 147,5662 градуса восточной долготы.
Поделитесь статьей с друзьями