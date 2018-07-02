Землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера произошло вчера в 17:37:13 по Гринвичу к западу от австралийского острова Маккуори, который находится у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10,0 км, координаты его эпицентра, по предварительным данным, располагались на 56,2351 градуса южной широты и 147,5662 градуса восточной долготы.



Как сообщал , у тихоокеанского побережья Мексики, в 88 км от штата Халиско произошло землетрясение магнитудой 6,1.



Напомним, на Галапагосских островах проснулся вулкан.

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