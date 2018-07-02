45-летняя французская актриса Ванесса Паради впервые надела фату. Пара устроила скромную церемонию Фото: ЕРА Об этом сообщает издание Le Parisien.Скромная церемония состоялась в мэрии городка Сен-Симеон близко Парижа 30 июня.Паради была в белом платье, с фатой, украшенной розовыми и фиолетовыми цветами. Бенштери выбрал темно-синий костюм.Фото мероприятия опубликовалина странице Le Parisien в Instagram. Vanessa Paradis s’est mariée avec Samuel Benchetrit pendant le match France-Argentine à Saint-Siméon en Seine-et-Marne #france #wedding #mariage Une * de @arnauddumontier / LP Публикация от Le Parisien (@leparisien) 30 Июн 2018 в 11:03 PDT Паради жила с американским актером Джонни Деппом 14 лет в гражданском браке. От этих отношений у нее есть двое детей.Бенштери был женат на актрисе Мари Трентиньян. Она погибла в 2003 году после того, как была жестоко избита своим любовником – солистом французской группы Noir Desir Бертраном Канта.С Беншетри Паради познакомилась на съемках фильма "Собака" в 2016 году Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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