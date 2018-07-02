|Паради вышла замуж
|02.07.2018 10:08
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Vanessa Paradis s’est mariée avec Samuel Benchetrit pendant le match France-Argentine à Saint-Siméon en Seine-et-Marne #france #wedding #mariage Une * de @arnauddumontier / LPПубликация от Le Parisien (@leparisien) 30 Июн 2018 в 11:03 PDT
Паради жила с американским актером Джонни Деппом 14 лет в гражданском браке. От этих отношений у нее есть двое детей.Бенштери был женат на актрисе Мари Трентиньян. Она погибла в 2003 году после того, как была жестоко избита своим любовником – солистом французской группы Noir Desir Бертраном Канта.С Беншетри Паради познакомилась на съемках фильма "Собака" в 2016 году
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