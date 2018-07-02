|В Берегове зарезали женщину ромской национальности
|02.07.2018 10:16
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В воскресенье, 1 июля, в Берегове Закарпатской области получила смертельное ножевое ранение 30-летняя женщина ромской национальности, сообщает Корреспондент.
Инцидент произошел днем на территории железнодорожного депо города Берегово.
Женщина сумела вырваться из рук нападавших и добежать до дома одного из местных жителей, где и скончалась.
По словам местных ромов, женщину пытался убить кто-то чужой.
Кроме этого на месте инцидента работали местные и областные полицейские. О ходе следствия не сообщается.
Как сообщал svodka.net ранее, в Харькове мужчина расстрелял семью.
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