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В Берегове зарезали женщину ромской национальности
02.07.2018 10:16

В воскресенье, 1 июля, в Берегове Закарпатской области получила смертельное ножевое ранение 30-летняя женщина ромской национальности, сообщает Корреспондент.

Инцидент произошел днем на территории железнодорожного депо города Берегово.

Женщина сумела вырваться из рук нападавших и добежать до дома одного из местных жителей, где и скончалась.

По словам местных ромов, женщину пытался убить кто-то чужой.

Кроме этого на месте инцидента работали местные и областные полицейские. О ходе следствия не сообщается.

Как сообщал svodka.net ранее, в Харькове мужчина расстрелял семью.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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