В воскресенье, 1 июля, в Берегове Закарпатской области получила смертельное ножевое ранение 30-летняя женщина ромской национальности, сообщает Корреспондент .

Инцидент произошел днем на территории железнодорожного депо города Берегово.

Женщина сумела вырваться из рук нападавших и добежать до дома одного из местных жителей, где и скончалась.

По словам местных ромов, женщину пытался убить кто-то чужой.

Кроме этого на месте инцидента работали местные и областные полицейские. О ходе следствия не сообщается.

Как сообщал svodka.net ранее, в Харькове мужчина расстрелял семью .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира