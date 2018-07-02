В Украине многовековая история формирования моральных ценностей, и украинцы толерантны ко всем, в том числе и к тем, кто "ориентирован неправильно", заявил нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Барна в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Барна: Ориентируйтесь как желаете, правильно, неправильно, вдоль, поперек, сверху, снизу, традиционно или нетрадиционно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Отвечая на вопрос, почему он не любит геев, Барна сказал: "А кто сказал, что я их не люблю? С чего вы это взяли?""Я, как украинец, очень толерантен ко всем, поверьте. Несмотря на то, что я придерживаюсь христианских моральных традиций, у Украины, украинцев тысячелетняя история, многовековая история формирования моральных ценностей… и мы толерантны ко всем, в том числе и к тем, кто ориентирован неправильно. Поэтому я четко заявляю: ориентируйтесь как желаете, правильно, неправильно, вдоль, поперек, сверху, снизу, традиционно или нетрадиционно. Но я очень прошу – как отец, как гражданин, как мужчина и как учитель – не выставляйте это на публику, особенно когда люди не хотят этого видеть, и не показывайте это детям. Есть закрытые клубы, там – пожалуйста", – заявил нардеп.15 июня Барна зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект "О запрете публичного проявления любых видов сексуальной ориентации". Нардеп предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 180-2, согласно которой за изготовление и распространение продукции, содержащей информацию о сексуальной ориентации лица или публичные действия, направленные на пропаганду любых видов сексуальной ориентации, предусматривается штраф в размере от 300 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5,1 тыс. до 51 тыс. грн). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки как барна нардеп всем неправильно Теги: политика