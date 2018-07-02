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Барна: Кто сказал, что я не люблю геев?
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02.07.2018 10:16
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В Украине многовековая история формирования моральных ценностей, и
украинцы толерантны ко всем, в том числе и к тем, кто "ориентирован
неправильно", заявил нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Барна в
интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Барна:
Ориентируйтесь как желаете, правильно, неправильно, вдоль, поперек,
сверху, снизу, традиционно или нетрадиционно Фото: Ростислав Гордон
/ Gordonua.com Отвечая на вопрос, почему он не любит геев, Барна
сказал: "А кто сказал, что я их не люблю? С чего вы это взяли?""Я,
как украинец, очень толерантен ко всем, поверьте. Несмотря на то,
что я придерживаюсь христианских моральных традиций, у Украины,
украинцев тысячелетняя история, многовековая история формирования
моральных ценностей… и мы толерантны ко всем, в том числе и к тем,
кто ориентирован неправильно. Поэтому я четко заявляю:
ориентируйтесь как желаете, правильно, неправильно, вдоль, поперек,
сверху, снизу, традиционно или нетрадиционно. Но я очень
прошу – как отец, как гражданин, как мужчина и как
учитель – не выставляйте это на публику, особенно когда люди
не хотят этого видеть, и не показывайте это детям. Есть закрытые
клубы, там – пожалуйста", – заявил нардеп.15 июня
Барна зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект "О
запрете публичного проявления любых видов сексуальной ориентации".
Нардеп предлагает дополнить Кодекс об административных
правонарушениях статьей 180-2, согласно которой за изготовление и
распространение продукции, содержащей информацию о сексуальной
ориентации лица или публичные действия, направленные на пропаганду
любых видов сексуальной ориентации, предусматривается штраф в
размере от 300 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от
5,1 тыс. до 51 тыс. грн).
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