Константинополь никогда не признавал церковной власти Москвы над суверенной Украиной.

Об этом Вселенский Патриарх Варфоломей заявил во время поминального богослужения по случаю 40-го дня от упокоения митрополита Перги Евангела 1 июля, пишет издание Левый Берег.

Сообщение пресс-службы Вселенского патриархата в фейсбуке руководитель информационного отдела Киевской патриархии УПЦ архиерей Евстратий (Зоря).

«Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского Патриарха. Это сказано в Томосе об автокефалии, что Мать-Церковь даровала Польской церкви: Наш Престол не признал отделения Киевской Митрополии и зависимых от нее православных Церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской Церкви, что было осуществлено против канонов и не были соблюдены права Киевского митрополита, который носил титул Экзарха Вселенского Престола», — сказал патриарх Варфоломей.

Он заявил, что Вселенский Престол желает «восстановления единства в Украине разделенного церковного тела — десятков миллионов верующих, крещеных и просвещенных непосредственной заботой и миссионерской деятельностью Вселенского Престола».

«Вселенский Патриарх Варфоломей сказал о своей неизменной заботе/интересе в решении/лечении украинского церковного вопроса и восстановлении единства разделенного церковного тела в стране. Его Святейшество напомнил о том, что Константинопольская Церковь всегда заботилась и решала много сложных церковных вопросов в интересах народа Божьего и сохранения Всеправославного единства, и сегодня борется для урегулирования церковных дел в Украине», — говорится в сообщении.

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