|Волонтер показал, как силы ООС поднимают украинский флаг над освобожденным Золотым-4 (видео)
|02.07.2018 10:20
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В сети показали, как над поселком Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области поднимают государственный флаг Украины.
Соответствующее видео на своем канале в YouTube опубликовал украинский волонтер Роман Доник.
На ролике запечатлено, как военный с флагом Украины поднимается по лестнице и устанавливает флаг под государственный гимн.
«В Луганской области населенный пункт Золотое-4 (Партизанское) окончательно вернулось под контроль Украины. Почти три недели длилась активная фаза операции по возвращению населенного пункта под контроль ВСУ», — говорится в описании к видео.
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