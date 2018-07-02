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Волонтер показал, как силы ООС поднимают украинский флаг над освобожденным Золотым-4 (видео)
02.07.2018 10:20
Волонтер показал, как силы ООС поднимают украинский флаг над освобожденным Золотым-4 (видео)

В сети показали, как над поселком Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области поднимают государственный флаг Украины.

Соответствующее видео на своем канале в YouTube опубликовал украинский волонтер Роман Доник.

На ролике запечатлено, как военный с флагом Украины поднимается по лестнице и устанавливает флаг под государственный гимн.

«В Луганской области населенный пункт Золотое-4 (Партизанское) окончательно вернулось под контроль Украины. Почти три недели длилась активная фаза операции по возвращению населенного пункта под контроль ВСУ», — говорится в описании к видео.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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