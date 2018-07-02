|Анекдоты дня 2 июля
|02.07.2018 10:24
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Невеста бросила букет так, чтобы поймать самой. Чем очень насторожила жениха.
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Одна девочка хотела выйти замуж по расчету, но не смогла. Она гуманитарий.
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На мотоцикле нужно ездить до двадцати пяти лет, пока хорошо срастаются кости.
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После свадьбы:
- Знаешь, дорогой, я не могу сразу отказаться от своих девичьих привычек.
- И не надо! Продолжай брать деньги у своего папаши.
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Пришло СМС от жены:
"Я на тебя обиделась. Ушла гулять с твоей карточкой. И уже почти простила тебя".
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- Ну, малышка, что нужно сказать дяде, когда он дал тебе конфетку?
- Я знаю, на что ты надеешься, старый извращенец!
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Ничто так не подрывает веру в гривну, как министр экономического развития, берущий взятку в долларах США.
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Отбивные получились просто изумительные... И все это благодаря мужу, который взбесил меня с утра...
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- Что такое пир?
- Как утренник, только ты не зайчик, а свинья.
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У меня украли кошель, в котором лежала вся зарплата. Я, конечно, расстроился, но, уверен, не так, как преступник.
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