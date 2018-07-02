Невеста бросила букет так, чтобы поймать самой. Чем очень насторожила жениха.

---------------------------

Одна девочка хотела выйти замуж по расчету, но не смогла. Она гуманитарий.

---------------------------

На мотоцикле нужно ездить до двадцати пяти лет, пока хорошо срастаются кости.

---------------------------

После свадьбы:

- Знаешь, дорогой, я не могу сразу отказаться от своих девичьих привычек.­

- И не надо! Продолжай брать деньги у своего папаши.

---------------------------

Пришло СМС от жены:

"Я на тебя обиделась. Ушла гулять с твоей карточкой. И уже почти простила тебя".

---------------------------

- Ну, малышка, что нужно сказать дяде, когда он дал тебе конфетку?

- Я знаю, на что ты надеешься, старый извращенец!

---------------------------

Ничто так не подрывает веру в гривну, как министр экономического развития, берущий взятку в долларах США.

---------------------------

Отбивные получились просто изумительные... И все это благодаря мужу, который взбесил меня с утра...

---------------------------

- Что такое пир?

- Как утренник, только ты не зайчик, а свинья.

---------------------------

У меня украли кошель, в котором лежала вся зарплата. Я, конечно, расстроился, но, уверен, не так, как преступник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира