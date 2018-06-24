|Встреча Путина и Трампа состоится в Москве 13 июля. Василь Вакаров
|24.06.2018 18:05
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Встреча Путина и Трампа состоится в Москве 13 июля. Об этом заявил известный политический аналитик Василь Вакаров.
Отметим, Москва пока не готова говорить о конкретных сроках встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Трамп заявил, что встреча возможна в июле.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит в конце июня Москву и обсудит организацию саммита РФ-США, заявил представитель Совета по нацбезопасности (СНБ) Гарретт Маркуис.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что такая поездка запланирована.
Газета Times сообщала, что чиновники из администрации США рассчитывают на то, что встреча Трампа и Путина состоится в июле. Собеседники издания рассказали, что американские чиновники хотят, чтобы встреча состоялась или до саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Брюсселе, или после поездки Трампа в Великобританию, которая, как ожидается, состоится сразу после саммита. Как отмечает издание, "скорее только, местом встречи станет Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которыми являются США и Россия".
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