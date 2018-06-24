Встреча Путина и Трампа состоится в Москве 13 июля. Об этом заявил известный политический аналитик Василь Вакаров. "13-го июля, в Москве, состоится встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа." - Написал Василь Вакаров. "12-го июля состоится встреча глав государств Нормандской четвёрки. Пётр Порошенко просит провести её в Минске и, полагаю, что его коллеги Макрон, Меркель и Путин пойдут ему навстречу." - Также заявил Василь Вакаров. Отметим, Москва пока не готова говорить о конкретных сроках встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках", — сказал Песков. Ранее Трамп заявил, что встреча возможна в июле. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит в конце июня Москву и обсудит организацию саммита РФ-США, заявил представитель Совета по нацбезопасности (СНБ) Гарретт Маркуис. "Двадцать пятого — двадцать седьмого июня советник по национальной безопасности США Джон Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также поедет в Москву для обсуждения потенциальной встречи между президентами (США Дональдом) Трампом и (РФ Владимиром) Путиным", — написал Маркуис у себя в Twitter. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что такая поездка запланирована. Газета Times сообщала, что чиновники из администрации США рассчитывают на то, что встреча Трампа и Путина состоится в июле. Собеседники издания рассказали, что американские чиновники хотят, чтобы встреча состоялась или до саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Брюсселе, или после поездки Трампа в Великобританию, которая, как ожидается, состоится сразу после саммита. Как отмечает издание, "скорее только, местом встречи станет Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которыми являются США и Россия".

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