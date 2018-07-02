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"Голая Джульетта". Вышел трейлер фильма с Бирн и Хоуком. Видео
02.07.2018 10:24
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер фильма "Голая Джульетта". Роли исполнили Роуз Бирн, Итан Хоук, Крис О’Дауд, Меган Доддс, Джимми О. Ян. Лента является экранизацией романа Ника Хорнби. Главная героиня Энни встречается с музыкальным фанатом Дунканом. После ссоры Энни выходит на связь с кумиром своего парня, рок-певцом Такером Кроу.   | Бирн исполнила главную роль Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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