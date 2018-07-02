"Голая Джульетта". Вышел трейлер фильма с Бирн и Хоуком. Видео
02.07.2018 10:24
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер фильма
"Голая Джульетта". Роли исполнили Роуз Бирн, Итан Хоук, Крис
О’Дауд, Меган Доддс, Джимми О. Ян. Лента является экранизацией
романа Ника Хорнби. Главная героиня Энни встречается с музыкальным
фанатом Дунканом. После ссоры Энни выходит на связь с кумиром
своего парня, рок-певцом Такером Кроу. | Бирн исполнила
главную роль Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео:
Movieclips Trailers / YouTube