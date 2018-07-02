К 2050-м годам мужчины будут считаться детьми до 42 лет. Такой прогноз был озвучен вскоре после резонансного судебного процесса, состоявшегося в Нью-Йорке.

Суд отказался выселять 27-летнего молодого человека из дома его родителей на основании заключения , по согласно которому человек считается ребенком до 25−30 лет, пишет со ссылкой на .

Профессор психологии из московского университета Владимир Кудрявцев подтвердил, что вероятность увеличения «детского возраста» для мужчин очень высока.

«Примерно до сорока лет мужчины, как правило, не могут избавиться от отношения к жизни, как к детской игре. Это объясняет то, что с виду взрослые парни приходят в университет, обладая психологией подростка-школьника средних классов. Преподавателей вуза и даже начальство на работе мужчины часто воспринимают, как «нянек», — цитирует Кудрявцева Vladtime.ru.

Психолог предупреждает, что для таких инфантильных представителей сильного пола взросление непременно связано с личностным кризисом или преодолением серьезных жизненных трудностей, которые потребуют взрослых решений.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что супружеская пара, в которой нет детей, обратилась в суд с просьбой об усыновлении 32-летнего мужчины из Белоруссии. Выяснилось, что знакомство итальянцев и белоруса произошло еще двадцать лет назад. На тот момент белорусский мальчик, пострадавший во время аварии на Чернобыльской , в первый раз посетил Тренто. Он провел у итальянцев несколько месяцев, а впоследствии гостил у них на протяжении многих лет во время летних каникул.

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