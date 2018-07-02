В августе Центральная избирательная комиссия Украины должна начать подготовку выборов президента, следовательно Верховной Раде нужно обновить состав ЦИК, заявил спикер парламента Андрей Парубий. Парубий о назначении состава ЦИК: Оттягивать некуда Фото: rada.gov.ua "В четверг предлагаю начать день с рассмотрения вопроса об увольнении членов Центральной избирательной комиссии, и, соответственно, после этого рассмотреть вопрос назначения членов ЦИК", – сказал Парубий.Он добавил, что политические консультации с парламентскими фракциями по поводу кандидатур в состав ЦИК должны были завершиться 1 июля."В августе ЦИК уже должен начать определенные действия по подготовке выборов президента. И следовательно оттягивать некуда. И следовательно в четверг мы должны этот вопрос пройти, принять решение и, наконец, обновить состав ЦИК", – продолжил спикер.Полномочия 13 из 15 членов ЦИК закончились 1 июня 2014 года. В феврале 2017 года истек срок полномочий еще одного члена Центризбиркома.23 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал представление о назначении новых членов ЦИК. Он предложил назначить Аллу Басалаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Ирину Ефремову, Андрея Евстигнеева, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову. 5 февраля президент внес в Раду представление на членов ЦИК. 16 мая Парубий заявил, что алгоритм, как определить из 14 кандидатов 13, не был найден, следовательно будут продолжены консультации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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