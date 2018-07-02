Министр инфораструктуры Украины Владимир Омелян во вторник, 3 июля, проведет собрание по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров.

Об этом министр написал в своем личном Facebook, передает издание Левый Берег.

«Во вторник собираю у себя коллег из других министерств, туроператоров, турагентов и авиакомпании. Будем завершать с вольницей, которая в погоне за деньгами переросла в безответственность, и приводить их всех в себя. Объективно, рынок за последние два года вырос более чем два раза, что во многих породило желание заниматься откровенной халтурой. Значит, время напомнить о порядке и первым ставить критерий качества», — написал министр.

Днем ранее в телеэфире Омелян заявил, что обратится к Генеральной прокуратуре в связи с мошенничеством со стороны туроператора «Oasis Travel», который задолжал перевозчику «Bravo» более миллиона долларов

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