|Глава Мининфраструктуры Омелян созывает срочное собрание с туроператорами и авиакомпаниями
|02.07.2018 10:32
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Министр инфораструктуры Украины Владимир Омелян во вторник, 3 июля, проведет собрание по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров.
Об этом министр написал в своем личном Facebook, передает издание Левый Берег.
«Во вторник собираю у себя коллег из других министерств, туроператоров, турагентов и авиакомпании. Будем завершать с вольницей, которая в погоне за деньгами переросла в безответственность, и приводить их всех в себя. Объективно, рынок за последние два года вырос более чем два раза, что во многих породило желание заниматься откровенной халтурой. Значит, время напомнить о порядке и первым ставить критерий качества», — написал министр.
Днем ранее в телеэфире Омелян заявил, что обратится к Генеральной прокуратуре в связи с мошенничеством со стороны туроператора «Oasis Travel», который задолжал перевозчику «Bravo» более миллиона долларов