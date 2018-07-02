По данным СМИ, северокорейский руководитель проинспектировал войсковую часть 1524, местную тростниковую ферму и другие экономические объекты.

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел проверку ряда объектов, расположенных в уезде Синдо неподалеку от китайской границы, воспользовавшись при этом российским автомобилем Lada Priora. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным СМИ, северокорейский руководитель проинспектировал войсковую часть 1524, местную тростниковую ферму и другие экономические объекты. На одном из опубликованных Yonhap фотоснимков видно, как председатель Северной Кореи сидит на заднем сидении темно-зеленого автомобиля производства РФ.

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