На этой неделе нас ожидает много благоприятных периодов, и если мы успешно обойдем "островки невезения", которые нас ожидают в понедельник и в пятницу, то результаты ближайших семи дней будут вполне благополучными и многогранными.

Понедельник, 2 июля, деловым и активным людям лучше только начать попозже и закончить пораньше. Энергетика этих 19-х лунных суток не благоприятна и опасна, этот день требует благоразумия и сдержанности. Постарайтесь сохранять трезвость ума и объективно смотреть на себя и окружающих людей, не поддавайтесь иллюзиям, страхам и темным мыслям. Липкие сети "паучьего" 19-го лунного дня могут заставить вас зря сердиться, горячиться, спорить, сплетничать и делать нудную, никому не нужную работу. Чтобы только этого не случилось, нужно заранее разгрузить себя от рискованных дел, и общения с теми людьми, которые вам не нравятся.

Вторник, 3 июля - энергетически сильный и многообещающий день. 20-е лунные сутки дают силы и возможности для работы абсолютно во всех направлениях, в том числе для работы над собой. В это день можно избавиться от вредных привычек, распрощаться навсегда с "лишними" людьми в вашей жизни, или просто выбросить старые вещи. Но рисковать и перенапрягаться в этот вторник не стоит, особенно физически - существует повышенная опасность травмы. Но, в целом, это благоприятный и удачный день, особенно для того, чтобы прочувствовать всю красота человеческого общения. Окружающие вас люди будут позитивно настроены и открыты к коммуникациям.

Среда, 4 июля - 21-й лунный день и энергетика этого дня пробуждает в людях активное начало, придает храбрости, уверенности в себе и решительности. Можно сказать, что энергии вторника плавно перетекают в среду, но становятся более "чистыми" и ответственными. В этот день нужно стремиться быть правдивыми, честными и справедливыми даже в мелочах. Это время выводов, итогов, экзаменов и испытаний во всех сферах жизни. В эту среду будут полезны групповые занятия и многолюдные мероприятия - это день дружбы и семейного единения. Полезная особенность 21-го лунного дня - он благоприятен для поиска пропавших и потерянных вещей, животных и даже людей.

Четверг, 5 июля - 22-й лунный день, и символ этого дня - индийский бог мудрости Ганеша, который изображается в виде Слона. Этот древний бог покровительствует мудрецам и всем, кто открыт навстречу новым знаниям. И, следовательно в этот четверг не стоит продолжать с напором "лететь вперед". Лучше в этот день успокоиться и внимательно посмотреть по сторонам. 22-й лунный день - это день открытого сердца и щедрости. Проанализируйте свои отношения с окружающими, это касается и родных людей, коллег по работе, соседей и друзей. Подумайте, может кто-то из них уже давно ждет от вас помощи и внимания - именно эти лунные сутки больше только подходят для оказания помощи и проявления альтруизма. Еще в этот день легко просить прощения у других и прощать самим.

В пятницу, 6 июля, надо проявлять сдержанность, осторожность и внимательность. В этот день мы все будем испытывать на себе влияние неблагоприятных 23-х лунных суток. В этот день в каждом человеке легко высвобождаются инстинкт захватчика, просыпается неуемный "крокодилий" аппетит, возникает любовь к агрессии, дракам и авантюрам. В идеале, все эти страсти надо взять под контроль, и использовать для разрушения старого и отжившего, осуществления коренной реформы в вашей жизни. А если вы к радикальным переменами пока не готовы, то этот день может стать для вас временем покаяния, понимания и прощения. Лучше только в эту пятницу уединиться или минимизировать все свои общения. С толпой в этот день вам точно не по пути...

Субботу, 7 июля, лучше только использовать для профилактических оздоровительных процедур и повышения духовного уровня. Это 24-й лунный день - время мужских энергий и победы разума над страстями и эмоциями. Если энергию этих лунных суток не дополнить подходящей целью, и не использовать в созидательных целях, то она может обратиться против вас и вылиться во всяческие неприятности. Учитывая, что это выходной день, цель должна быть соответствующей. Вы можете сфокусироваться на помощи другим людям, или заняться самосовершенствованием - выбор за вами.

В воскресенье, 8 июля, нас ожидают неторопливые 25-е лунные сутки, которые дают нам возможность познать мудрость жизни не за счет событий, происходящих вокруг нас, а за счет работы внутри себя - вашего внутреннего "Я". У каждого человека есть свой внутренний голос. Можно сказать, что это разговаривает с нами Ангел-Хранитель, и в эти лунные сутки его голос слышен особенно хорошо. Это значит, что именно в это воскресенье вы можете явственно ощутить то, чем вам действительно нужно заниматься, а что надо оставить на время, или даже навсегда. С кем вам стоит общаться, а какие люди не нужны в вашей жизни. Надо просто спокойно заниматься обычными делами и наблюдать - ответы на вопросы придут сами. А если вы не сможете их "расшифровать", обратитесь за помощью к мудрому и знающему человеку, он обязательно найдется в вашем окружении.

А о том, как спланировать следующую неделю, вы можете прочитать в очередном выпуске Лунного гороскопа на svodka.net в понедельник.

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