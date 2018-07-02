|В России продлили запрет на транзит ряда украинских товаров
|02.07.2018 10:40
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Президент России Владимир Путин 29 июня подписал приказ, которым продлил действующий запрет на перевозки ряда товаров с территории Украины через Россию в Казахстан и Киргизию. Указ был опубликован сегодня, 2 июля. Об этом сообщает со ссылкой на портал публикации правовой информации.
"Внести в приказ президента Российской Федерации от 1 января
2016 года № 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и
национальных интересов Российской Федерации при осуществлении
международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на
территорию республики Казахстан или Киргизской республики через
территорию Российской Федерации" изменение, заменив в пункте 4
слова "до 30 июня 2018 года" словами "до 1 января 2019 года", —
говорится в тексте документа.