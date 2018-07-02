Президент России Владимир Путин 29 июня подписал приказ, которым продлил действующий запрет на перевозки ряда товаров с территории Украины через Россию в Казахстан и Киргизию. Указ был опубликован сегодня, 2 июля. Об этом сообщает со ссылкой на портал публикации правовой информации.

"Внести в приказ президента Российской Федерации от 1 января 2016 года № 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан или Киргизской республики через территорию Российской Федерации" изменение, заменив в пункте 4 слова "до 30 июня 2018 года" словами "до 1 января 2019 года", — говорится в тексте документа.



Как сообщал , президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии. Так, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк — "гвардейский Нежинский".







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