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Дорофеева показала фигуру в купальнике
02.07.2018 10:40
Певица Надя Дорофеева, вокалистка группы "Время и стекло" показала фигуру в купальнике Дорофеева: Мы наконец-то добрались на Бали! Фото: nadyadorofeeva / Instagram "Мы наконец-то добрались на Бали!" – написала она.

Мы наконец - то добрались на Бали! За нашими приключениями можно будет следить по хэштегу #отпускнавулкане ))) ну а пока вот я, уставшая , но счастливая и с новыми тату *

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 1 Июл 2018 в 8:28 PDT
Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. Высшее образование она получила во МГИКе, где заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живет в Киеве и поет в дуэте "Время и стекл

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