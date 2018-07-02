Певица Надя Дорофеева, вокалистка группы "Время и стекло" показала фигуру в купальнике Дорофеева: Мы наконец-то добрались на Бали! Фото: nadyadorofeeva / Instagram "Мы наконец-то добрались на Бали!" – написала она. Мы наконец - то добрались на Бали! За нашими приключениями можно будет следить по хэштегу #отпускнавулкане ))) ну а пока вот я, уставшая , но счастливая и с новыми тату * Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 1 Июл 2018 в 8:28 PDT Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. Высшее образование она получила во МГИКе, где заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живет в Киеве и поет в дуэте "Время и стекл Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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