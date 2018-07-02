|Дорофеева показала фигуру в купальнике
|02.07.2018 10:40
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Мы наконец - то добрались на Бали! За нашими приключениями можно будет следить по хэштегу #отпускнавулкане ))) ну а пока вот я, уставшая , но счастливая и с новыми тату *Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 1 Июл 2018 в 8:28 PDT
Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. Высшее образование она получила во МГИКе, где заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живет в Киеве и поет в дуэте "Время и стекл
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