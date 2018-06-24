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24–27 июня в ряде украинских областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС
24.06.2018 18:06
24–27 июня в большинстве районов южных регионов Украины, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается пожарная опасность пятого класса, отметили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. В Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности Фото: mns.gov.ua "24–27 июня в большинстве районов южных областей, а также Кировоградской, Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.Такой же уровень опасности ожидается 26–27 июня в Сумской и Полтавской областях, добавили в ГСЧС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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