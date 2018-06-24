24–27 июня в большинстве районов южных регионов Украины, а также в
Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается пожарная
опасность пятого класса, отметили в Госслужбе Украины по
чрезвычайным ситуациям. В Украине ожидается высокий уровень
пожарной опасности Фото: mns.gov.ua "24–27 июня в большинстве
районов южных областей, а также Кировоградской, Днепропетровской
областях будет преобладать чрезвычайная (пятого класса) пожарная
опасность", – говорится в сообщении.Такой же уровень опасности
ожидается 26–27 июня в Сумской и Полтавской областях, добавили в
ГСЧС.
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