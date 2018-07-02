Президент Украины Петр Порошенко наградил звезду Голливуда, актера Джона Малковича Орденом «За заслуги» III степени.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Отмечается, что глава государства вручил высокие государственные награды за весомый личный вклад в развитие международного культурного сотрудничества, отстаивание ценностей мира и свободы, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме Джона Малковича, орденом «За заслуги» III степени награжден дирижер Рикардо Мути. А орден «За заслуги» І степени получил куратор проекта «Пути дружбы. Ровенна-Киев», профессор Николо Франко Баллони. Орденом княгини Ольги ІІІ степени отмечена президент, арт-директор проекта «Равенна Фестиваль» Кристина Мути.

«От искреннего сердца желаю всем благополучия, творческого вдохновения, успехов и радости. Пусть музыка преодолевает границы и наполняет сердца красотой, гармонией и добром», — сказал Петр Порошенко.

Симфонический концерт «Пути дружбы. Равенна — Киев» под руководством легендарного дирижера Рикардо Мути и с участием всемирно известного американского актера Джона Малковича состоялся в воскресенье, 1 июля, на Софийской площади в Киеве.

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