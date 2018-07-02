Нацгвардейцы обнаружили "прокурора ДНР", который сейчас живет в оккупированном Севастополе, когда он покидал Мариуполь. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Нацгвардейцы задержали представителей "ДНР" Фото: Нацгвардія України / YouTube "Около 16.40 совместным нарядом правоохранители остановили легковой автомобиль KIA Ceed для проверки документов пассажиров и салона транспортного средства. В нем находился гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в Севастополе. Во время проверки задержанного гражданина в ситуационном центре по базе данных Национальной полиции оказалось, что мужчина непосредственно причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", а именно является сотрудником "прокуратуры ДНР", – рассказали в Нацгвардии.В этот же день на блокпосту на выезде из поселка Благодатное Донецкой области гвардейцы обнаружили в рейсовом автобусе жителя Горловки, у которого есть связи с боевиками "ДНР"."Оба гражданина были задержаны и переданы сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств", – сообщили в Нацгвардии.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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