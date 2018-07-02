Нацгвардейцы обнаружили "прокурора ДНР", который сейчас живет в
оккупированном Севастополе, когда он покидал Мариуполь. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Нацгвардейцы
задержали представителей "ДНР" Фото: Нацгвардія України / YouTube
"Около 16.40 совместным нарядом правоохранители остановили легковой
автомобиль KIA Ceed для проверки документов пассажиров и салона
транспортного средства. В нем находился гражданин 1986 года
рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в
Севастополе. Во время проверки задержанного гражданина в
ситуационном центре по базе данных Национальной полиции оказалось,
что мужчина непосредственно причастен к деятельности незаконных
вооруженных формирований так называемой "ДНР", а именно является
сотрудником "прокуратуры ДНР", – рассказали в Нацгвардии.В
этот же день на блокпосту на выезде из поселка Благодатное Донецкой
области гвардейцы обнаружили в рейсовом автобусе жителя
Горловки, у которого есть связи с боевиками "ДНР"."Оба гражданина
были задержаны и переданы сотрудникам Нацполиции для дальнейшего
выяснения обстоятельств", – сообщили в Нацгвардии.Вооруженный
конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и
пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого
времени правительственные силы проводили на Донбассе
антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО
официально завершилась, вместо нее началась операция
Объединенных сил.
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