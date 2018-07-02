Украинский рэпер Потап пообщался в Киеве с немецким музыкантом Тиллем Линдеманном. Потап: Мой друг! До встречи! Фото: realpotap / Instagram Снимок он разместил в Instagram."Мой друг! До встречи!" – написал Потап. My Friend! See Ya ! Thank You ! And HBD Tim!!! Wish you lot of luck yo you & @danny_uhlmann Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 29 Июн 2018 в 12:47 PDT Линдеманн также был замечен 28 июня на Почтовой площади, где проходила акция в поддержку создания на этом месте музея.По данным российского издания Super, украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, забеременела от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Певица родила дочь 24 мая.У Loboda есть семилетняя дочь Ева от предыдущих отношений с хореографом Андреем Царем.Предполагаемый отец второго ребенка Loboda Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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