Любая представительница прекрасного пола желает иметь идеальную кожу.

Однако использование косметических продуктов нередко провоцирует возникновение черных точек на лице, пишет со ссылкой на .

Избавляться от них при помощи выдавливания категорически не рекомендуется.

Более того, так вы можете занести инфекцию. Избавиться от черных точек вам поможет специальная маска.

При этом совсем необязательно тратить деньги на покупку дорогостоящего средства.

Эффективную маску можно приготовить в домашних условиях.

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

Пищевой желатин – 2 ч. л.

Активированный уголь – 1 таблетка.

Молоко – 2 ч. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Для начала необходимо активированный уголь растереть в порошок и добавить к нему пищевой желатин.

Сюда же нужно влить молоко и лимонный сок.

Все эти компоненты необходимо поставить на водяную баню.

Буквально через 3-5 минут желатин полностью растворится.

Необходимо отметить, что данное средство является более полезным чем продукт, который предлагают в магазинах.

Поскольку домашняя маска не содержит парабенов, консервантов и других химических соединений.

Чтобы добиться максимального эффекта, процедуру нужно проделывать 8-10 раз с перерывами в 2 дня.

При этом желательно каждый раз готовить свежую маску.

В будущем ее можно использовать как косметическое средство 1 раз в неделю.

После того, как вы снимете маску с паровой бани, в нее нужно добавить несколько капель апельсинового масла.

Оно способствует нормализации работы сальных желез.

Поэтому данный продукт является настоящей находкой для жирной и комбинированной кожи.

Необходимо отметить, что такая маска имеет приятный запах, не вызывает чувства дискомфорта от использования.

После выдерживания маски в течение 15 минут, ее необходимо снять аккуратно придерживая кожу.

Данное средство поможет вам избавиться от черных точек и всегда выглядеть красиво и эффектно.

Более подробная инструкция по приготовлению маски представлена в следующем ролике:















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