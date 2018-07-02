Нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз знает о проблемах
военнослужащих, и сможет достойно выполнять задачи на посту
министра по делам ветеранов, заявил глава фракции БПП Артур
Герасимов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фриз
председательствовала в постоянной делегации Украины в Парламентской
ассамблее НАТО, заявил Герасимов Фото: Ірина Фріз / Iryna Friz /
Facebook По его словам, Кабинет Министров приступил к созданию
министерства по делам ветеранов. "Наша часть единогласно
поддержала кандидатуру Ирины Фриз в качестве главы этого
министерства. Уверены: министр, которая председательствовала в
постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО,
которая знает о проблемах военнослужащих и ветеранов, сможет
достойно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы ожидаем как
можно скорейшего решения этого вопроса", – сказал Герасимов.В
июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил
с инициативой создания Министерства по делам ветеранов.В
феврале 2018 года Рада поддержала его предложение. В марте
правительство приступило к созданию ведомства.
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