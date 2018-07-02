Нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз знает о проблемах военнослужащих, и сможет достойно выполнять задачи на посту министра по делам ветеранов, заявил глава фракции БПП Артур Герасимов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фриз председательствовала в постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, заявил Герасимов Фото: Ірина Фріз / Iryna Friz / Facebook По его словам, Кабинет Министров приступил к созданию министерства по делам ветеранов. "Наша часть единогласно поддержала кандидатуру Ирины Фриз в качестве главы этого министерства. Уверены: министр, которая председательствовала в постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, которая знает о проблемах военнослужащих и ветеранов, сможет достойно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы ожидаем как можно скорейшего решения этого вопроса", – сказал Герасимов.В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой создания Министерства по делам ветеранов.В феврале 2018 года Рада поддержала его предложение. В марте правительство приступило к созданию ведомства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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